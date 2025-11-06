Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:43
        Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri sevk edildi.

        Çekicinin tırdan ayrılmasının ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

