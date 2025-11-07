Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, 1 sal, 100 metre misina ağı ve avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Devegeçidi Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

