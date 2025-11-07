Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Devegeçidi Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, 1 sal, 100 metre misina ağı ve avlanmış inci kefali ele geçirildi.
Ekiplerce baraj gölünden toplanan ağlar yakılarak imha edildi.
