Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen, 1 kadının hayatını kaybettiği, 1 çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen, 1 kadının hayatını kaybettiği, 1 çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleçoba Mahallesi Durulmuş mezrasında 12 Kasım'da henüz bilinmeyen nedenle bir eve düzenlenen İsmet B'nin (22) öldüğü, J.B'nin (10) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.