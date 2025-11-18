Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi başladı

        BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu kırsal Geçit Mahallesi'nde üretilen narın nar ekşisine yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu kırsal Geçit Mahallesi'nde üretilen narın nar ekşisine yolculuğu başladı.

        Karakaya Baraj Gölü kıyısında yer alan mikroklima iklim yapısına sahip kırsal mahalle, nar üretimiyle hem ilçe hem de kent ekonomisine katkı sunuyor.

        Ekim ayının sonuna doğru başlayan hasatta ağaçlardan toplanan narlardan çatlamamış olanların büyük bölümü meyve suyu üretimi için fabrikalara gönderilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek üzere balkonlara asılıyor.

        Çatlayan narlar ise kadınlar tarafından değneklerle dövülerek taneleri ayıklanıyor.

        Ardından çuvallara doldurulan nar taneleri ezilerek suyu çıkarılıyor. Kadınlar, elde ettikleri nar suyunu, kurulan kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor.

        Akdeniz iklimine sahip kırsal mahallede imece usulü nar ekşisi mesaisi, kasım sonuna kadar devam ediyor.

        - "Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz"

        Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AA muhabirine, her yıl ortalama 1400 ton nar üretimi yapılan kırsal Geçit Mahallesi'nin ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Yörede yetişen narın çok kıymetli olduğunu, sofralık ve nar ekşisi için üretim yapıldığını anlatan Akmeşe, "Kadınlarımızın yaptığı nar ekşisi şişeleniyor ve yurt içinde satılıyor. Burada kadınlarımızın çok emeği var. Üretiminden nar ekşisi yapımına kadar büyük bir emek var. Çüngüş'teki Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

        Akmeşe, çiftçilere üretimden pazarlamaya birçok aşamada Kaymakamlığın yanı sıra Belediye olarak destek sağladıklarını ifade ederek, hem ilçede düzenledikleri festivalde hem de farklı şehirlerde yapılan tanıtım etkinliklerinde kurdukları stantlarda kadınların emeğini tanıtıp, nar ekşisini pazara sunduklarını kaydetti.

        - "Yüzde 100 doğal ürünler"

        Geçit Mahallesi muhtarı Turgay Toğrul da uzun yıllardır yörede sofralık ve sulu olmak üzere iki çeşit nar yetiştirdiklerini belirtti.

        Üretim kapasitelerinin her geçen yıl arttığını anlatan Toğrul, "Kargo ya da doğrudan alımla hemen hemen tüm illere narımız gidiyor. Sulu narımızı da Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Eşi benzeri olmayan bir nar suyumuz var. Sulu narın bir kısmını fabrikalara da gönderiyoruz, bir kısmını ise burada kadınlarımızla işliyoruz. Hiçbir katkı maddesi girmiyor. Yüzde 100 doğal ürünler." diye konuştu.

        - Gece gündüz mesai

        Yörede yaşayan 70 yaşındaki Bezar Toğrul, bahçelerdeki ağaçlarda doğal gübre ve ilaç kullanmadan geleneksel yöntemlerle nar yetiştirdiklerini söyledi.

        Hem nar üretimi hem de nar ekşisi yapımı için kadınlar olarak büyük emek verdiklerini dile getiren Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

        "Olgunlaşan narlar çatlıyor, biz de topluyoruz ve eve getiriyoruz. Tanelerini değnekle döküyoruz. Suyunu çıkarıp kaynatıyoruz. Kaynama sırasında sürekli köpüğünü alıyoruz. Zor bir iş. Ağaçların tepesinden inene kadar akla karayı seçiyoruz. Narları gündüz topluyoruz, geceleri de tanelerini döküyoruz. Tekrar gündüz suyunu kaynatıyoruz. Gece kaynatırsak köpüğünü iyi alamayız. Yağmur çamur olmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük ve zorlu bir emekle hazırladığımız nar ekşisi her derde deva ve doğal."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif

        Benzer Haberler

        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; sürücü kaçtı
        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; sürücü kaçtı
        Babasından aldığı öğütle taksisinde unutulan 230 bin lirayı sahibine teslim...
        Babasından aldığı öğütle taksisinde unutulan 230 bin lirayı sahibine teslim...
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        DÜ'den yeni rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
        DÜ'den yeni rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı