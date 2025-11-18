Diyarbakırlı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi başladı

BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu kırsal Geçit Mahallesi'nde üretilen narın nar ekşisine yolculuğu başladı.

Karakaya Baraj Gölü kıyısında yer alan mikroklima iklim yapısına sahip kırsal mahalle, nar üretimiyle hem ilçe hem de kent ekonomisine katkı sunuyor.

Ekim ayının sonuna doğru başlayan hasatta ağaçlardan toplanan narlardan çatlamamış olanların büyük bölümü meyve suyu üretimi için fabrikalara gönderilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek üzere balkonlara asılıyor.

Çatlayan narlar ise kadınlar tarafından değneklerle dövülerek taneleri ayıklanıyor.

Ardından çuvallara doldurulan nar taneleri ezilerek suyu çıkarılıyor. Kadınlar, elde ettikleri nar suyunu, kurulan kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor.

Akdeniz iklimine sahip kırsal mahallede imece usulü nar ekşisi mesaisi, kasım sonuna kadar devam ediyor.

- "Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz"

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AA muhabirine, her yıl ortalama 1400 ton nar üretimi yapılan kırsal Geçit Mahallesi'nin ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Yörede yetişen narın çok kıymetli olduğunu, sofralık ve nar ekşisi için üretim yapıldığını anlatan Akmeşe, "Kadınlarımızın yaptığı nar ekşisi şişeleniyor ve yurt içinde satılıyor. Burada kadınlarımızın çok emeği var. Üretiminden nar ekşisi yapımına kadar büyük bir emek var. Çüngüş'teki Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz." dedi. Akmeşe, çiftçilere üretimden pazarlamaya birçok aşamada Kaymakamlığın yanı sıra Belediye olarak destek sağladıklarını ifade ederek, hem ilçede düzenledikleri festivalde hem de farklı şehirlerde yapılan tanıtım etkinliklerinde kurdukları stantlarda kadınların emeğini tanıtıp, nar ekşisini pazara sunduklarını kaydetti. - "Yüzde 100 doğal ürünler"