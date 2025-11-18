Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Kaloğlu'nun Süper Lig iddiası:

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Güzel bir atmosferimiz var. Bu sene Süper Lig'e çıkan takım biz olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:29
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Kaloğlu'nun Süper Lig iddiası:
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Güzel bir atmosferimiz var. Bu sene Süper Lig'e çıkan takım biz olacağız." dedi.

        Teknik Direktörü Kaloğlu, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, daha önce takımın başında başka hocaların olduğunu belirterek, kendisinin bayrağı devraldığını ve takımı daha iyi duruma getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

        Takımda geçmiş ile alakalı hiçbir düşüncesinin olmadığını anlatan Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Herkesin emeğine saygı duyuyoruz. Takımda çok büyük emek harcayan insanlar var. Yeni bir yönetim ve işleyişimiz var. Herkes kulübün kurumsal olması adına elinden geldiğince çok iyi çalışmalar yapıyor. Biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Güzel bir atmosferimiz var. Bu sene Süper Lig'e çıkan takım biz olacağız. Bir tarih yazacağız ama zaman ne getirir bilinmez. Futbol bu. Futbolun enteresan ama güzel olan tarafı da bu diye düşünüyorum. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekir çünkü rakiplerimiz güçlü ve iyi kadrolara sahip. Ne kadar birlikte hareket edersek daha güçlü oluruz."

        Taraftarların hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadığını ve çok iyi motive ettiğini dile getiren Kaloğlu, taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini istedi. Kaloğlu, "Bazen iyi bazen kötü oyun olabilir. Sürecin sonunda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu da sabır, fedakarlık, birlik ve beraberlik gerektirir. Birbirimize destek olamaya devam edelim. Taraftardan tek dileğim bu." ifadelerini kullandı.

        Her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Kaloğlu, her maçın kurgusu ve stratejisinin farklı olacağını anlatarak, "Maça göre belki oyuncu seçeceğiz. Maça göre ilk yarı başka oyuncu, ikinci yarı başka oyuncuyla oynayacağız. Her maçın hikayesi var. Devre arasına kadar inşallah ilk 2 ve 3'te olursak harika olur. Amacımız da o zaten." diye konuştu.

        Takımın transfere ihtiyacının olup olmadığı sorusu üzerine Kaloğlu, şunları aktardı:

        "Buna daha eğilmedik. Maçları çok ciddi bir şekilde oynuyoruz. Her maç bizim için önemli. Son olaylardan sonra kadro derinliğimiz biraz düştü. Teknik ve yönetimimizle birlikte değerlendireceğiz. Devre arasına kadar önce şu maçları iyi bir şekilde atlatmamız lazım. Tüm konsantrasyonumuz Bolu maçına."

