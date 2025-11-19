Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık G.K, çocuğu sanığın elinden kurtaran esnaf Ahmet Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, mağdur çocuk ve ailesi katılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenen Arslan, kamera kaydında da görüldüğü gibi iş yerinin önünde oturduğu sırada sesler duyduğunu, çocuğun "Beni kurtar amca." dediği sırada sanığa, ne olduğunu sorduğunu söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Sanık, çocuk için 'Akrabam ve amcasıyım.' diye cevap verdi. 'Boğazını neden tutuyorsun?' dedim. Sanık, 'Sanane sen buranın dayısı mısın?' diye tepki verdi. Ardından bana kafa attı. Boğuştuk ve esnaf arkadaşlar geldi. Kırık kaldırım taşlarını elinde tutuyordu ve daha sonra bize fırlattı."

Sanık G.K. ise olaydan birkaç gün önce Bodrum'dan Diyarbakır'a geldiğini, adliyede bir dava kapsamında ifade verip çıktıktan sonra o sinir ve öfke ile olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

G.K, "Çocuğu da tanımam. Belki bu olaydan dolayı çocuğun psikolojisi bozulmuştur. Kaçırmak gibi niyetim yoktu. Bir anlık sinir ve öfkeyle yaptım. Suçu kabul etmiyorum. Daha önce bu psikolojiyle bir dükkanın camını da kırmıştım. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mağdur ailenin avukatları, tahliye olması halinde sanığın benzer suçlar işleme potansiyeli olduğunu savunarak, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebinin kabulüne, TCK'nin 32. maddesi gereği sanığın, akıl sağlığı hakkında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor hazırlanmasını kararlaştırarak, duruşmayı ileri tarihe erteledi.