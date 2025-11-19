Habertürk
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:47
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Tarkan Gezer ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gezer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

