        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir genç annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:44
        Diyarbakır'da bir genç annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

        Turgut Özal Bulvarı'nda bir sitedeki binanın son katında oturan ailesinden haber alamayan Ankara'da çalışan baba, durumu yakınlarına bildirdi.

        Bunun üzerine yakınları söz konusu adrese giderken Koşuyolu Parkı'nda ailenin 18 yaşındaki oğlu E.T'yi elinde tüfekle gördü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine hem ailenin yaşadığı adrese hem de parka polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, anne İlknur T. (52) ve oğlu Onur T'yi (26) yataklarında silahla başlarından vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Bu sırada parka yönlendirilen polis ekipleri de tüfekle intihar girişiminde bulunmaya çalışan olayın zanlısı E.T'yi ikna ederek yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

