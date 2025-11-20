Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç, 21 TT 762 plakalı taksi ve 31 BD 454 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tır ve iki aracı biçti: 2 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'da tır ve iki aracı biçti: 2 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ü...
        Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ü...
        Diyarbakır'da apartmanda priz kaynaklı yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartmanda priz kaynaklı yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman yangını: 13 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman yangını: 13 kişi dumandan etkilendi
        Bölge oda ve borsalarından Devlet Bahçeli'ye teşekkür
        Bölge oda ve borsalarından Devlet Bahçeli'ye teşekkür