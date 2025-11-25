Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kamera karşısına geçen jandarma, kadına yönelik şiddete "dur" mesajı verdi

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kamera karşısına geçen jandarma, kadına yönelik şiddete "dur" mesajı verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 5 yılda "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 27 bin 650 erkek, "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele farkındalık eğitimi" aldı.

        Bilgilendirme çalışmaları kapsamında da 23 bin 250 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, şiddetten korunma yolları konusunda eğitimler verildi.

        Ekipler, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçti.

        Diyarbakır'ın Hani, Lice, Çüngüş, Dicle, Silvan, Ergani, Eğil ve merkez Sur ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanlara giden ekipler, hazırladıkları farkındalık mesajlarını kamera karşısında aktardı.

        Kadın ve erkek jandarma personeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları, On Gözlü Köprü, Gazi Köşkü, Dört Ayaklı Minare, Bırkleyn Mağaraları, Malabadi Köprüsü, Hilar Mağaraları, Asur Kalesi, Dicle Nehri kenarı, Karakaya Baraj Gölü ve Ayn Kebir'de çektikleri videolarda verdikleri mesajlarla kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Ekipler, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınlarımızın yanındayız", "Diyarbakır'ın her köşesinde, kadına uzanan eli durdurmak için görev başındayız", "Biz, kadınların yanında; şiddetin karşısındayız", "Kadınlarımızın sesi olmak en büyük onurumuzdur", "Kadınlar şiddeti değil, sadece sevgi ve saygıyı hak eder", "Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına şiddet suçtur", "Kadınlarımız, yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır", "Şiddete karşı mücadelede kararlılıkla en öndeyiz", "Kadınların güçlü olduğu bir toplum hepimizin güvencesidir. Şiddeti birlikte bitirelim", "Kadınlarımız annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir", "Kadınlara uygulanan fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız", "Her kadın, her insan yaşam hakkıyla eşittir. Şiddete karşı hep birlikte mücadele edelim" mesajlarını kamera karşısında dile getirdi.

        Hazırlanan videoların sosyal medya ve farklı iletişim kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

        - "Bu destekten dolayı çok mutluyuz"

        On Gözlü Köprü'de kadın jandarma personeliyle birlikte mesaj veren vatandaşlardan Eda Sağlam, AA muhabirine, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını temenni etti.

        Sağlam, "Kadına yönelik şiddetle ilgili jandarma ekipleri güzel bir çalışma yapıyor. Bu destekten dolayı çok mutluyuz. Güvenlik güçleri bu konuda ellerinden geleni yapıyor, iyi ki varlar." diye konuştu.

        Yasemin Tatar da kadına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

        Jandarma ekiplerinin de bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Tatar, "Jandarma ekiplerinin kadına yönelik şiddetle ilgili yürüttüğü bir çalışmaya katıldık. Bu konunun üzerinde çok duruyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için jandarma ekiplerine destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden yüzlerce aileye gıda desteği
        Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden yüzlerce aileye gıda desteği
        Eğil'de sağlıkta yeni bir seviye: 25 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliy...
        Eğil'de sağlıkta yeni bir seviye: 25 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliy...
        Kadınlar doğal şifa karışımlarını öğreniyor
        Kadınlar doğal şifa karışımlarını öğreniyor
        Modifiye ustası kadın Diyarbakır'daki otomobil tutkunlarını tek çatı altınd...
        Modifiye ustası kadın Diyarbakır'daki otomobil tutkunlarını tek çatı altınd...
        Aküzüm: ''HAK-İŞ, 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadın...
        Aküzüm: ''HAK-İŞ, 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadın...
        Amed Sportif Faaliyetlerde futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek görevinden is...
        Amed Sportif Faaliyetlerde futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek görevinden is...