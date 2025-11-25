Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Modifiye ustası kadın Diyarbakır'daki otomobil tutkunlarını tek çatı altında buluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:09
        Modifiye ustası kadın Diyarbakır'daki otomobil tutkunlarını tek çatı altında buluşturuyor
        BESTAMİ BODRUK/MURAT BAŞAL - Diyarbakır'da eşi ile oto kaplama ve modifiye işi yapan Necla Demir Yalçın, otomobil tutkunlarını tek çatı altında buluşturmak için dernek kurdu.

        Çocukluğundan beri otomobillere ilgi duyan Necla Demir, yıllar önce çalıştığı bir spor araba servisinde kendisi gibi otomobil tutkunu Mehmet Beşir Yalçın ile tanıştı.

        Otomobil tutkuları aşka dönüşen ve evlenen çift, geçen yıl oto kaplama ve modifiye üzerine iş yeri kurdu.

        Modifiye araç meraklılarının "Necla ustası" olan Yalçın, resim yeteneğini de kullanarak kişiye özel kreatif (yenilikçi, özgün ve işlevsel fikirlerin estetik bir anlayışla harmanlandığı tasarım yaklaşımı) çizimler yapıp, kendilerine emanet edilen otomobillere eşiyle yeni bir tarz katıyor.

        Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği modifiye sektörüne kadın bakışı kazandıran Yalçın, bu yıl Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden de yoğun katılımın sağlandığı modifiye araç festivali "Tuning Fest Diyarbakır 2025"i düzenledi.

        Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nin "Necla ustası", son olarak otomobil tutkunları arasında dayanışmayı sağlamak, onları tek çatı altında buluşturmak için "Diyarbakır Araba Severler Derneği"ni kurdu.

        Necla usta, başkanlığını üstlendiği derneğin üyeleriyle mesai bitiminde iş yerinde bir araya geliyor.

        - Kadın usta "erkek mesleği" ön yargısını değiştirdi

        Necla Demir Yalçın, AA muhabirine, çocukluk döneminde başlayan otomobil tutkusunun, ilerleyen süreçte spor araç üretimi yapan bir firmanın servisinde çalışmaya başlayınca daha da ilerlediğini söyledi.

        Evlendikten sonra eşiyle oto kaplama ve araç modifiye üzerine bir iş yeri açtıklarını anlatan Yalçın, "Resme merakım otomobile olan merakımla birleşince güzel modifiye araçlar ortaya çıkartıyoruz. Bunun için özel çalışmalar yapıyoruz. Kişinin talebiyle kişiye özel, güzel eserler ortaya çıkarmış oluyoruz." dedi.

        "Diyarbakır'da bir kadın olarak araç sektöründe bulunmak öncelikle ön yargıyla karşılanıyor. Zaman içerisinde müşterilerimiz buna aşina oldu, artık şaşırmıyorlar. Başta 'usta' diye hitap ediyorlardı, dernek kurulduktan sonra ise 'başkan' olarak hitap etmeye başladılar" ifadesini kullanan Yalçın, kentteki otomobil meraklısı herkesi bir çatı altında toplamak için Diyarbakır Otomobil Severler Derneğini kurduklarını belirtti.

        - Kente güvenli sürüş için pist kazandırmayı hedefliyorlar

        Yalçın, otomobil tutkunlarının hayallerini gerçekleştirmeyi, onların sesi olmayı hedeflediklerini anlatarak, derneğin toplumsal yararlılığını arttırmak adına "güvenli sürüş" konusunun da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

        Herkesin isteğinin güvenli bir pist olduğuna işaret eden Yalçın, "Bunun için yetkili birimlerle çalışma başlatmış durumdayız. En kısa süre içerisinde de herkesin hayalini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Yalçın, trafikte kadın sürücü sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Kadınlar da araçlarını kendilerine özgü tasarlamak istiyor. Kadınların da hayallerini gerçekleştirmek için burada olduğumuzu belirtmek isterim. Kadınların da ilerleyen zamanda rengarenk araçlarla trafikte yer alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        - "Eşimin araçlara merakı beni cezbetti"

        Mehmet Beşir Yalçın da yaklaşık 20 yıldır otomotiv sektörünün farklı alanlarında, son 10 yıldır ise modifiye alanında İzmir ve Diyarbakır'da çalıştığını aktardı.

        Yalçın, eşi ile aynı serviste çalıştıklarını, tanışmalarının bu şekilde gerçekleştiğini anlatarak, "Eşimin araçlara merakı olduğunu gördüm, bu da beni cezbetti. Ona aşık olma sebebim buymuş. Sonra güçlerimizi birleştirdik ve çok daha güzel işler yaptığımızı gördük. Bunun üzerine dükkan açmaya karar verdik. Araçların hem iç hem de dış tasarımını yapıyoruz. İkimizin sanatı farklı. O çizim alanında çok iyi ben de uygulamada. Ben ona 'ustam' derim o da kendi dalımda bana 'ustam' der. İkimiz birlikte süper kahraman gibi oluyoruz." dedi.

        Eşi sayesinde kadın müşterilerin de araçlarına işlem yaptırmak için gelmeye başladığını anlatan Yalçın, erkeklerin yanı sıra kadınların da modifiye ilgisinin bulunduğunu kaydetti.

        Yalçın, sanayide genelde erkek ustalar olduğu için kadınların çekindiğini belirterek, "Eşim sayesinde kadın müşteriler de geliyor. Bu bölgede bir araba derneği yoktu. Eşim kurduğumuz derneğin başkanı." diye konuştu.

        Oto bakım ürünleri satışı yapan işletmenin sahibi ve dernek üyesi Jiyan Abay da eşiyle çalıştıklarını anlatarak, Necla Demir Yalçın'ın seslerini duyurmak amacıyla kurduğu derneğin faydalı çalışmalar yapacağına inandıklarını dile getirdi.

        Abay, "Kadın bir başkanımızın olması gayet iyi. Bu, kadınların da otomobile ilgisinin olduğunu gösteriyor. Eşimin de arabalara ilgisi var. Diyarbakır'da birçok kadının da arabalara ilgisi var." sözlerini sarf etti.

