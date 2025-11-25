Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:35
        GÜNCELLEME - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü
        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

        Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y. yönetimindeki patates yüklü 50 ADS 646 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tır ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

        Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlandı.

        Kaza nedeniyle tek şeridinin trafiğe kapatıldığı yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

