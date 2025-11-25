Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetlerde futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek görevinden istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:11
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek, görevinden istifa etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden futbol şube sorumlusuna yönelik paylaşımlar sonrası Nedim Şimşek'in istifa ettiği bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Futbol şubeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz, 'Kulübümüzün kamuoyunda daha fazla yıpratılmaması' gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir. Uzun yıllardır kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Son dönemde bazı basın kuruluşları ve kişisel sosyal medya hesapları üzerinden kulübümüze yönelik yapılan, eleştiri kültüründen uzak ve kişisel gündem oluşturma amacı taşıyan haksız ithamları kabul etmediğimizi kamuoyuna duyururuz. Halkımız, en zor zamanlarda dahi kulübüne sahip çıkmış ve bu kulübün gerçek söz sahibi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, sadece halkımızdan ve kurumsal yapılardan gelen samimi, yapıcı eleştirileri dikkate alacağımızı, kulübümüzü haksız ve yıpratıcı iddialarla hedef alan çevrelere karşı sessiz kalmayacağımızı saygıyla bildiririz."

