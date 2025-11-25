Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 648 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu

Diyarbakır'da iş insanı Mehmet Bozkuş, 6 ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Eğil, Dicle, Hani, Hazro, Lice ve Çüngüş ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 648 öğrenciye birer mont ve bot hediye edildiğini belirtti.

Öğrencilere yönelik bu desteğin her yıl gerçekleştirildiğini dile getiren Bozkuş, "Elimizden geldikçe kardeşlerimizin yanında olacağız. Bizler onların başarısı ve tebessümüyle mutlu oluyoruz. Bizler paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu kışın soğuk günlerinde eğer ki bir evladımızın, bir kardeşimizin bile gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Bozkuş, öğrencilere yardımların ulaştırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.