Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı

Diyarbakır'da, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

KADEM İl Temsilciliğinde yapılan etkinlikte konuşan İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan, KADEM'in 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, kadınların güvenle yaşayabileceği bir toplum inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Şiddetin sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken içerikler ürettiklerini anlatan Sayan, Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler verdiklerini, farkındalık çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Sayan, şunları kaydetti:

"Hep birlikte sloganıyla, kadına yönelik şiddetin sona ereceğine olan inancımızı ve bu insanlık suçuna sessiz kalmayacağımıza dair kararlılığımızı ortaya koyuyoruz çünkü şiddetsiz, adil ve güvenli bir toplum, ancak hep birlikte mücadele ile mümkün olacaktır. Bu sebeple 'Hep birlikte' diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu yılki kampanyamızda 'turuncu noktayı' sembol olarak seçtik. Kampanya kapsamında, yıl boyunca turuncu rozetlerimizi takarak bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Üzerimizde taşıdığımız her turuncu aksesuar, taktığımız her rozet ya da paylaştığımız her görsel, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım' mesajımızın bir simgesi olacak. Bu nedenle şehrimizdeki kurumları, yerel yönetimleri, eğitim camiasını, medyayı ve her bir vatandaşımızı şiddete karşı mücadelede sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz."