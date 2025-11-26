Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:54
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Medya Mahallesi 134. Sokak'ta, dün gece park halindeki otomobilde bulunan Sefer Tan ile A.T'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

        Saldırıda, Sefer Tan ve A.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefer Tan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, saldırının ardından kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

