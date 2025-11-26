Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        KADEM Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik getirildi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:25
        KADEM Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik getirildi
        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik atandı.

        KADEM İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, İl Temsilciliği görevini 8 yıl boyunca büyük bir fedakarlık, emek ve hassasiyetle yürüten Gülsüm Değişman'ın görev süresini tamamlamasının ardından temsilcilik görevini Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Merve Çelik'e devrettiği belirtildi.

        Değişman'ın katkılarıyla oluşan güçlü mirasın yeni dönemde de aynı kararlılık ve heyecanla sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, Bingöl'de yürüttüğümüz tüm çalışmalar 'varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" anlayışıyla devam edecektir. Yeni dönemin şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

