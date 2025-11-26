Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Ayveri Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki Sabriye Akyüz, evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Ayveri Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki Sabriye Akyüz, evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor.

        Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Karacadağ bölgesinde yünü değerlendirmek için halı ve kilim dokumacılığı yapanların sayısı her geçen gün azalıyor.

        Ayveri Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Akyüz de küçükken büyüklerinden öğrendiği bu sanatı, evinin bahçesine kurduğu tezgahta yaşatmaya çalışıyor.

        Gelini ve komşularının da yardımıyla eski yün kazakların iplerini yeniden kullanılabilir hale getiren Akyüz, geleneksel tezgahta bu iplerle kilim dokuyor.

        - "Zor ve zahmetli bir iş"

        Akyüz, Zazaca yaptığı konuşmada, küçüklüğünde anneannesi ve annesini hep dokuma tezgahında gördüğünü, daha sonra kendisinin tezgahın başına geçtiğini söyledi.

        Karacadağ bölgesinde küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu, bundan dolayı koyunların yününden birçok şey yaptıklarını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

        "Kilimleri annem ve ninem yapardı. Ben de onlardan öğrendim. Çocukken çok merak ediyordum. Ben de yapmaya başladım. Eski kazakların iplerini söküyoruz. O iplerle kilim yapıyorum. Yaptığım kilimleri evimize seriyoruz. Çocuklara da kilim yaptım. Ömrüm yettiğince bu işi yapacağım. Gelinlerimin, kızlarımın da bu işi yapmasını isterdim. Herkesin bu işi öğrenmesini isterdim. Uğraşmıyor ve yapmıyorlar. Zor ve zahmetli bir iş. Bazen zorlanıyorum. Köyde herkesin eski kazakları var ama bu işi yapmıyor. Eskiden herkes kilim yapardı. Şimdi kimse zahmet görmek istemiyor. Bu işi yaparken sabırlı olmak lazım."

        Sabriye Akyüz'ün akrabası 76 yaşındaki Nezir Akyüz de geçmişte her evde dokuma tezgahı bulunduğunu ve dokumacılığın yaygın olduğunu anlatarak, "Nakışlı kilimler yapıyorlardı. Seccadeler, kazaklar, her şey yapılıyordu. O zamanlar annem ve yengem de yapıyordu. Bu işi herkes yapıyordu. Şimdi ise sadece Sabriye Akyüz yapıyor." ifadelerini kullandı.

        - "El dokuma kilimler daha güzel oluyor"

        Sabriye Akyüz'ün gelini 40 yaşındaki Remziye Akyüz ise kayınvalidesine kendisinin ve komşularının yardım ettiğini belirtti.

        Kayınvalidesinin eskiyen yün kazakları değerlendirdiğini ve onların ipleriyle tezgahta kilim dokuduğunu dile getiren Akyüz, "İlk halılarımı kayınvalidem o iplerden yaptı. Annem de yapardı ve çeyizimde bunlar vardı. Küçükken annem, kayınvalidem ve ninem tezgahta kilim yapıyordu. Bütün köy toplanıyordu ve birbirine yardım ediyordu. El dokuma kilimler daha güzel oluyor. İstediğimiz renklerle kilim yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?

        Benzer Haberler

        Kadınlar farkındalık atölyelerinde buluştu
        Kadınlar farkındalık atölyelerinde buluştu
        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da halı saha dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da halı saha dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" pro...
        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" pro...
        Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 648 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu
        Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 648 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu
        Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla fidan dikim etkinliği yapıldı
        Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla fidan dikim etkinliği yapıldı