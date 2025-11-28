Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

        İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle Vehbi Koç İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bando takımı tarafından verilen mini konserle başlayan etkinlikte, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere sağlıkla ilgili teorik bilgiler verildi.

        Daha sonra okul bahçesinde oluşturulan stantlarda sağlık ekipleri, öğrencileri ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve ilk yardım konularında bilgilendirdi.

        Eğitimlerin ardından öğrencilere "Sağlık elçisi" rozeti verildi.

        Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanması, geleceğin daha sağlıklı nesillerine yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

        Eğitimlerin, bir etkinliğin ötesinde yaşam boyu sürdürülecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturduğuna işaret eden Asiltürk, "Sağlık elçisi rozeti alan her bir öğrencimiz, hem kendi sağlığına hem de çevresine örnek olacak, sağlık okuryazarlığının artmasına katkı sunacaktır. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
        Diyarbakır'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
        Tahir Elçi, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı
        Tahir Elçi, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı
        Diyarbakır'da araç takla attı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da araç takla attı: 1 yaralı
        Diyarbakır sis denizinde kayboldu
        Diyarbakır sis denizinde kayboldu
        DBB personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi
        DBB personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi