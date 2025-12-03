Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor​​​​​​​ ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:30
        Amed Sportif Faaliyetler'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre​​​​​​​, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

