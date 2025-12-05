DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat başarılı sporcularla görüştü

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonasında 70 kilogram Light Contact kategorisinde mücadele eden Dicle Üniversitesi öğrencisi Dilek Erol dünya üçüncülüğü, Elif Berfin Altun ise Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakalarında altın madalya kazanarak birincilik elde etti.

Rektör Prof. Dr. Eronat, Dilek Erol ve Elif Berfin Altun'u makamında ağılayarak, onları tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği bu anlamlı başarılar bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren yönünü en güzel şekilde temsil eden öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."