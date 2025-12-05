Diyarbakır'da "Ailemle Yeşil Vatan, Geleceğe Nefes Ol" doğa yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da "Ailemle Yeşil Vatan, Geleceğe Nefes Ol" doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu öğretmeni Buket Bahçeci koordinesinde, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle "Ailemle Yeşil Vatan, Geleceğe Nefes Ol" temalı doğa yürüyüş yapıldı.

Sınıf öğretmeni Buket Bahçeci ve Doğa Sporları Kulübü temsilcisi Yeliz Çuban eşliğinde "Yeşil Vatan Projesi" kapsamında düzenlenen programda, ailelerin katılımıyla Çınar ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlikte, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu ve Karacadağ İlkokulu öğrenci ve velileri, okul idarecileri, rehber öğretmen eşliğinde Çınar ilçesine bağlı karasu doğa alanında meşe palamudu ekimi gerçekleştirdi, doğa yürüyüşüne katıldı ve çevre gözlemleri yaparak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Aileler ve öğrencilerin birlikte yer aldığı etkinlik, çevre farkındalığının artırılmasına ve yeşil bir geleceğe yönelik bilinç oluşturulmasına katkı sağladı.