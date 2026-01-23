Habertürk
        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka ekiplerce çıkarıldı

        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka ekiplerce çıkarıldı

        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:06
        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka ekiplerce çıkarıldı
        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Diyarbakır'da bir çocuk madeni paranın iç kısmını çıkararak dış halkasını yüzük gibi parmağına taktı.


        Bir süre sonra metal halkayı parmağından çıkaramayan çocuğun ailesinin müdahalesi sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Ekipler, parmak ile metal arasına koruyucu aparat yerleştirerek, kesici alet yardımıyla metal halkayı çıkardı.

