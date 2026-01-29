Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota'yı transfer etti

        Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota'yı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:33 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:33
        Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota'yı transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.


        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Oleksandr Syrota." ifadesi kullanıldı.

        Son olarak Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 8 maçta görev yaptı.

