Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan yükümlülere başarı belgesi verildi

        Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan 6'sı çocuk 11 yükümlüye başarı belgesi ve hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan yükümlülere başarı belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan 6'sı çocuk 11 yükümlüye başarı belgesi ve hediye verildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde TCK'nin 191. maddesi kapsamında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde uzman personel eşliğinde bireysel görüşme, grup çalışmaları ve farkındalık seminerleri gibi çalışmalar yürütüldü.

        Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, "yeniden başlangıç" temasıyla tedavi sürecini olumlu tamamlayan ve madde bağımlılığından kurtulan yükümlülere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Cumhuriyet savcısı Hüseyin Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Turgay Sayın, Diyarbakır Yeşilay Şube Başkanı İhsan Aslan, Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar tarafından yükümlülere başarı belgesi ve hediye verildi.

        Eğitim ve iyileştirme çalışmalarında gösterdikleri özverili, disiplinli ve başarılı çalışmalarından ötürü kurum uzmanlarına da teşekkür belgesi verilen program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Tesla iki model veda kararı
        Tesla iki model veda kararı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanac...
        Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanac...
        Narin Güran cinayetine ilişkin Nevzat Bahtiyar 6 Nisan'da yeniden yargılana...
        Narin Güran cinayetine ilişkin Nevzat Bahtiyar 6 Nisan'da yeniden yargılana...
        Diyarbakır'da viyadük inşaatında 4 işçinin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu...
        Diyarbakır'da viyadük inşaatında 4 işçinin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu...
        Narin Güran davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden hakim ka...
        Narin Güran davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden hakim ka...
        Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden...
        Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden...
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı