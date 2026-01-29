Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan yükümlülere başarı belgesi verildi

Diyarbakır'da madde bağımlılığından kurtulan 6'sı çocuk 11 yükümlüye başarı belgesi ve hediye verildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde TCK'nin 191. maddesi kapsamında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde uzman personel eşliğinde bireysel görüşme, grup çalışmaları ve farkındalık seminerleri gibi çalışmalar yürütüldü.



Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, "yeniden başlangıç" temasıyla tedavi sürecini olumlu tamamlayan ve madde bağımlılığından kurtulan yükümlülere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlikte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Cumhuriyet savcısı Hüseyin Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Turgay Sayın, Diyarbakır Yeşilay Şube Başkanı İhsan Aslan, Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar tarafından yükümlülere başarı belgesi ve hediye verildi.



Eğitim ve iyileştirme çalışmalarında gösterdikleri özverili, disiplinli ve başarılı çalışmalarından ötürü kurum uzmanlarına da teşekkür belgesi verilen program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

