        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:32
        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.

        Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, 1 Şubar Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

