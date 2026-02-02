Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

        Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:14 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:14
        Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar namaz kılıp dua etti.

        - Siirt

        İl Müftülüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, “berat” konulu vaaz verildi.

        Mevlit okunan programda ilahiler seslendirildi.

        Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Elazığ

        Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Yusuf Bingöl, berat konulu vaaz verdi.

        - Batman

        Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemini anlatan vaaz verdi.

        Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Bingöl

        Bingöl'de Medine Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Kılınan namazın ardından mevlit okundu, ilahiler söylendi.

        Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Mardin

        Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.

        Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Şırnak

        Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programda cami imam hatibi Abdulaziz Osal, Berat gecesinin önemine ilişkin vaaz verdi.

        Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

