Diyarbakır'da böbrek hastalarına evde diyalize girme imkanı sağlanıyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince iki yıl önce hayata geçirilen çalışmayla böbrek yetmezliği bulunan hastaların hemodiyaliz tedavisi evde uygulanıyor.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Nefroloji Kliniğince iki yılı aşkın süredir böbrek yetmezliği yaşayan hastalar yaşam kalitesini artırmaya yönelik ev hemodiyalizi uygulamasından yararlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürme ve yaşam kalitesini artıran uygulamaları yaygınlaştırmayı temel öncelik edindiklerini belirtti.



Asiltürk, ev hemodiyalizi uygulamasının da hastaların hem tedavi konforunu hem de günlük yaşamlarını doğrudan olumlu etkileyen kıymetli bir hizmet olduğunu söyledi.



Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enver Yüksel de, böbrek yetmezliği gelişen hastalarda nakil olmadığı durumda diyaliz tedavilerinin devreye girdiğini dile getirdi.



Ev hemodiyalizi uygulamasının hem tıbbi açıdan hem de sosyal açıdan önem taşıdığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:





"Ev hemodiyalizi, hastaların haftanın üç günü merkeze gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ev hemodiyalizinde seanslar hastanın ihtiyacına göre daha sık ama daha kısa süreli yapılabiliyor. Bu sayede kan daha iyi temizleniyor, sıvı kontrolü daha etkin sağlanıyor ve hastaların ilaç ihtiyacı belirgin şekilde azalıyor. Merkezimizde ev hemodiyalizi uygulayan hastalarımızda böbrek yetmezliğine bağlı ilaç kullanımının yok denecek kadar azaldığını gözlemliyoruz."

