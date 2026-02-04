Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da böbrek hastalarına evde diyalize girme imkanı sağlanıyor

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince iki yıl önce hayata geçirilen çalışmayla böbrek yetmezliği bulunan hastaların hemodiyaliz tedavisi evde uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da böbrek hastalarına evde diyalize girme imkanı sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince iki yıl önce hayata geçirilen çalışmayla böbrek yetmezliği bulunan hastaların hemodiyaliz tedavisi evde uygulanıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Nefroloji Kliniğince iki yılı aşkın süredir böbrek yetmezliği yaşayan hastalar yaşam kalitesini artırmaya yönelik ev hemodiyalizi uygulamasından yararlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürme ve yaşam kalitesini artıran uygulamaları yaygınlaştırmayı temel öncelik edindiklerini belirtti.

        Asiltürk, ev hemodiyalizi uygulamasının da hastaların hem tedavi konforunu hem de günlük yaşamlarını doğrudan olumlu etkileyen kıymetli bir hizmet olduğunu söyledi.

        Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enver Yüksel de, böbrek yetmezliği gelişen hastalarda nakil olmadığı durumda diyaliz tedavilerinin devreye girdiğini dile getirdi.

        Ev hemodiyalizi uygulamasının hem tıbbi açıdan hem de sosyal açıdan önem taşıdığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:


        "Ev hemodiyalizi, hastaların haftanın üç günü merkeze gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ev hemodiyalizinde seanslar hastanın ihtiyacına göre daha sık ama daha kısa süreli yapılabiliyor. Bu sayede kan daha iyi temizleniyor, sıvı kontrolü daha etkin sağlanıyor ve hastaların ilaç ihtiyacı belirgin şekilde azalıyor. Merkezimizde ev hemodiyalizi uygulayan hastalarımızda böbrek yetmezliğine bağlı ilaç kullanımının yok denecek kadar azaldığını gözlemliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları
        Çermik Belediyesi sınavlara hazırlanan gençlere kaynak yardımında bulundu
        Çermik Belediyesi sınavlara hazırlanan gençlere kaynak yardımında bulundu
        Diyarbakır'da 5 işletmede ele geçirilen 460 kilogram peynir imha edildi 8 i...
        Diyarbakır'da 5 işletmede ele geçirilen 460 kilogram peynir imha edildi 8 i...
        Sinek Çayının debisi yükseldi
        Sinek Çayının debisi yükseldi
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu: ''Barışçıl dil umudumuzu güçlendirdi''
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu: ''Barışçıl dil umudumuzu güçlendirdi''
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra yürütülen çalışma...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra yürütülen çalışma...