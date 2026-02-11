Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu.

        Giriş: 11.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:05
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, merkezi ziyaretinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


        Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi, rehabilitasyon sürecinin yalnızca tedavi aşamasıyla sınırlı olmadığı, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.


        Merkezin, kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması, bünyesinde açılabilecek mesleki ve sosyal kurslara eğitmen desteği sağlanması ile ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Zorluoğlu, bağımlılıkla mücadelede başarının kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

        Toplum sağlığını koruma amacıyla tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici, koruyucu ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay'ın, bağımlılıkla mücadelede önemli bir kamu hizmeti sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

        2023 yılında faaliyetlerine başlayan ve ilk danışan kabulünü gerçekleştiren Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, 40 yatak kapasitesiyle tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı olarak 6 ay süren yatılı bağımlılık tedavisi hizmeti sunuyor.

        Merkezde, 15 yaş ve üzeri alkol ve madde bağımlısı bireylere yönelik rehabilitasyon programı uygulanıyor.

