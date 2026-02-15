İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.



Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip İsrail karşıtı sloganlar attı.



Vakıf adına burada açıklama yapan Mehmet Emin Gülsever, Filistinlilerin işgalden bu yana her türlü hak ihlaline maruz kaldığını belirtti.



Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıların aralıksız sürdüğünü ifade eden Gülsever, "İşgal rejimi ateşkes anlaşmasına rağmen bugüne kadar ateşkesi en az 1650 kez ihlal etmiştir. Çocuklar, kadınlar, bebekler ve siviller bombalanmaktadır. Evler, çadırlar ve hastaneler sistematik olarak yıkılmaktadır. Ateşkese rağmen siyonist rejim, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olmaktadır. Bunun neticesinde bir halk açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir." dedi.



Gülsever, Gazze'deki sınır kapılarının ön koşul olmaksızın açılması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Gazze'ye gıda, ilaç, barınak, çadır, konteyner evler, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardımlar derhal ulaştırılmalıdır. İşgal rejiminin, ateşkes anlaşmasına geri dönmesi için ciddi yaptırımlara tabi tutulmalıdır. Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını sabote etmesine ve oyalama stratejisine müsaade edilmemelidir. İşgal rejimine ambargo uygulanmalı, silahların uluslararası insancıl hukukun ihlallerinde kullanılmasına izin verilmemelidir. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz. Boykotun en büyük silah olduğunu unutmayalım."



Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.

