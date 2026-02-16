Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi taksici esnafı ile zam görüşmesi yaptı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile zam talebinde bulunan taksici esnafı arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:48 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi taksici esnafı ile zam görüşmesi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile zam talebinde bulunan taksici esnafı arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentte sunulan ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile vatandaşların ekonomik koşullarını birlikte gözeten bir anlayışla süreci tamamladığı ifade edildi.


        Açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Esnaftan gelen talep ve öneriler, halkın çıkarlarını koruyacak şekilde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çok yönlü olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, tarife değişikliğine ilişkin 9 Mart'ta karar açıklanacaktır. Konuya ilişin yürütülen çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak detaylar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        İnşaatın 1'inci katından düşüp başına demir saplanan işçi öldü
        İnşaatın 1'inci katından düşüp başına demir saplanan işçi öldü
        Müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' kavgası: 3 yaralı
        Müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' kavgası: 3 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' kavgası: 4 yaralı
        Diyarbakır'da müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' kavgası: 4 yaralı
        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sü...
        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sü...
        Başkan Aküzüm, Başhekim Türken ile görüştü
        Başkan Aküzüm, Başhekim Türken ile görüştü