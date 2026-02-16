Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliyenin çayın su seviyesinde artışa neden olacağı uyarısı

        Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliye sebebiyle Batman Çayı'nın su seviyesinde meydana gelecek artıştan dolayı bölge sakinlerini uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:46
        Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliyenin çayın su seviyesinde artışa neden olacağı uyarısı
        Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliye sebebiyle Batman Çayı'nın su seviyesinde meydana gelecek artıştan dolayı bölge sakinlerini uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su miktarında artış olduğu bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Batman Çayı'nın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin sınırlarından geçen kesimlerinde de su seviyesinde yükselme beklenmektedir. Bu bölgelerde çay yatağına yakın yerleşim alanları ile tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur.


        Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

