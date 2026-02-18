Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Hayalet ağlarda can çekişen balıklar, jandarma eliyle hayata tutunuyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Dicle Baraj Gölü'nde hayalet ağlara takılarak mahsur kalan balıkları tek tek kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturuyor.

        Giriş: 18.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:45
        Hayalet ağlarda can çekişen balıklar, jandarma eliyle hayata tutunuyor
        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Dicle Baraj Gölü'nde hayalet ağlara takılarak mahsur kalan balıkları tek tek kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturuyor.


        Kentte 6 yıl önce kurulan SAK timinde görev yapan 1 subay, 4 astsubay ve 1 uzman çavuş sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de meydana gelen doğal afetler ile suda kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

        Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörlüğü, bot kullanımı, ilk yardım ve karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma vakaları ve kaybolan kişilere zamanında müdahale edilmesi için cansiparane görev yapıyor.

        İnsanların hayatını kurtarmanın yanı sıra su kaynaklarının temiz kalması ve su altındaki canlıların yaşamını korumak için de mücadele eden tim, kimi zaman bulanık kimi zaman da akıntılı sulardaki görevlerine eğitimlerle hazırlanıyor.

        Dicle Baraj Gölü'ne eğitim dalışı yapan ve gölün derinliklerinde hayalet ağlara takılan balıkları fark eden SAK timi, bıçak yardımıyla ağları keserek balıkları tek tek kurtardığı anları su altı kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Diğer kurumlarla da işbirliği yaparak kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından biri olan Dicle Baraj Gölü'ndeki havzanın temiz kalması için yürütülen çalışmalara da destek veren tim, su altında karşılaştığı hayalet ağları, çöp ve diğer zararlı materyalleri toplayarak çevre duyarlılığıyla örnek oluyor.

        SAK timi suyun derinliklerinde hayalet ağlara takılan onlarca balığı kurtararak biyoçeşitliliğin korunmasına da katkı sunuyor.

        - "Sulardaki ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden ağları topladık"

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen, AA muhabirine, işbirliği yaptıkları kurumlarla kaçak avcılıkla mücadele kapsamında sulardaki ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden ağları topladıklarını söyledi.

        Kent genelinde, yasak olmasına ve uyarılara rağmen su kaynaklarında bilinçsizce balık avcılığı yapıldığını, suyun derinliklerine inen hayalet ağların da balıklar için tuzak haline geldiğini belirtti.

        Kurumlarla yapılan işbirliği sonucunda 2025 yılında kent genelindeki akarsular, barajlar ve göletlerde yaklaşık 10 bin metre hayalet ağın sudan çıkarıldığını ifade eden İsen, "Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak yaptığımız kaçak avcılık denetimlerinde barajlarda, akarsularda ve göletlerde doğal yaşamın korunması, avcılığın sürdürülebilir olması ve diğer nesillere miras bırakılması için mücadele veriyoruz. Su ürünleri ve sucul ortamlarda yaptığımız denetimlerde, avcılığın genellikle bilinçsiz şekilde yapıldığını görüyoruz. Suda bırakılan ağların bilinçsizce kullanılması, suda unutulması, dibe çökmesi biyoçeşitliliğin azalmasına ve türlerin tükenmesine neden olmaktadır." dedi.

        Diyarbakır SAK timinin desteğiyle su altında kalan hayalet ağların toplandığını, ağlara takılan canlı balıkların da kurtarıldığını belirten İsen, şunları kaydetti:

        "Yıllarca suyun dibinde kalan hayalet ağlar, balıklar için adeta tuzak. Balık hayalet ağlara takılıyor, günlerce o tuzakta kalıp ölüyor. Biz de bunu önlemek için Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak yaptığımız denetimlerde, SAK timi ile dalış yaparak balıkları kurtarıyor ve ağları temizliyoruz."

        İsen, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024 yılından bu yana 81 ilde hayalet av araçlarının toplatılmasına ilişkin bir projenin yürürlükte olduğunu hatırlatarak, "Balığın doğal ortamında hayatını sürdürebilmesi için beslenmesi gerekiyor ama o ağa takıldığı zaman beslenmesi duruyor ve balık maalesef telef oluyor. Biyoçeşitliliğin korunması için Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

