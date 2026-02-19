Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Giriş: 19.02.2026 - 20:28
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu:
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Zorluoğlu, "Büyük Aile Sofraları" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve gazilerin aileleriyle iftar yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hazırlanan müzik dinletisiyle devam etti.

        Programda konuşan Zorluoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle yaptığını belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:

        "Bugün ülkemizde ve özellikle şehrimiz Diyarbakır'da huzurdan, güvenden, üretimden ve istikrardan söz edebiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda en büyük pay hiç şüphesiz kahraman şehitlerimizin ve değerli gazilerimizindir. Diyarbakır özelinde son yıllarda güçlenen huzur ve güven ortamının ticareti, sosyal hayatı nasıl canlandırdığını, ekonomik ve kültürel hareketliliği nasıl artırdığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu şehirde artık üretimi, yatırımı, sanayiyi, turizmi, gençlerin geleceğini ve hayallerini konuşuyoruz. Parklarda oynayan çocuklarımızın neşesini, caddelerde geç saatlere kadar süren sosyal ve ticari hayatı birlikte yaşıyoruz."

        "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çeken Zorluoğlu, tesis edilen güven ve huzur ortamıyla Diyarbakır'ın gerçek kimliğine yeniden kavuştuğunu kaydetti.

        Zorluoğlu, "Bu normalleşmenin arkasında en büyük pay kıymetli şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve şehadete ermiş kahramanlarımızındır." dedi.

        Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

