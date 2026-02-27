Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 20.00'de Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.