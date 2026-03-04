Canlı
        Diyarbakır merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Diyarbakır merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütünü takibe aldı.


        Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sabit hatlar aracılığıyla ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.

        Yapılan incelemelerde şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği, toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira, tahmin edilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu tespit edildi.

        Ekipler, bu kapsamda Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

