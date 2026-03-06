Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Milli kadın atlet, park ve yollarda yaptığı antrenmanla yarışlara hazırlanıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan milli atlet Demet Mutlu, park ve yollarda yaptığı antrenmanlarla yol yarışlarına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli kadın atlet, park ve yollarda yaptığı antrenmanla yarışlara hazırlanıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan milli atlet Demet Mutlu, park ve yollarda yaptığı antrenmanlarla yol yarışlarına hazırlanıyor.


        Aslen Eskişehirli olan ve yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Mutlu, ortaokul yıllarında öğretmeni Osman Canbaz'ın yönlendirmesiyle başladığı atletizmde 25 yılı geride bıraktı.

        Ortaokul ve lise yıllarında pist ve kros yarışlarında çeşitli dereceler elde eden Mutlu, daha sonra katıldığı ulusal ve uluslararası yol yarışlarında başarılar elde etti. 2006'da ilk kez milli takıma seçilen sporcu, milli formayı 13 kez giyerek Türkiye'yi farklı ülkelerde temsil etti.

        Mutlu, 2008'de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazanarak üniversite yıllarında da antrenmanlarına devam etti.

        Evlendikten sonra eşinin tayini nedeniyle Diyarbakır'a yerleşen bir çocuk annesi Mutlu, Seyrantepe Spor Kompleksinin yanı sıra park ve yollarda düzenli antrenman yapıyor.

        Mutlu'nun hedefi,19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu ve 18-19 Temmuz'da Eskişehir'de yapılacak olan Masterler Türkiye Şampiyonasında madalya elde etmek.




        - "Koşu benim için büyük bir tutku"

        Demet Mutlu, AA muhabirine, atletizmin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 25 yıldır atletizmle uğraştığını belirten Mutlu, park ve yol kenarlarında bireysel olarak antrenman yaparak spor hayatını sürdürdüğünü anlattı.

        Koşuya küçük yaşlarda başladığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

        "Atletizm branşına 10 yaşında başladım. Atletizme başlar başlamaz yarışlara da girdim. Önce il, sonra Türkiye çapındaki yarışlara katıldım. Üniversitede de koşu hayatıma devam ettim. Mezun olduktan sonra da Eskişehir'e geri döndüm. Eskişehir'de de park ve yollarda bireysel olarak koştum. Şu an yol yarışlarına hazırlanıyorum. Eskişehir'de birçok milli takım yarışına girdim. En son 2018'de Balkanlar Kros Yarışına gittim. Orada takım halinde birinci olduk. Bireysel de 8'inci oldum. 2021'de evlendim. Bir çocuğum oldu ve Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da da aynı şekilde koşmaya devam ediyorum. Koşu benim için büyük bir tutku. Koştuğum için kendimi daha güçlü, iyi, özgüvenli ve mutlu hissediyorum. Çocuğuma da iyi bir örnek olabilmek için koşmaya gayret ediyorum."




        - "150'ye yakın madalya 25'e yakın kupaya sahip oldum"

        İlk milli başarısını Karadeniz Oyunlarında elde ettiğini anlatan Mutlu, Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonasında 4, Balkan yarışlarında ise 2. ve 3.'lük dereceleri bulunduğunu bildirdi.

        Yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur duyduğunu ifade eden Mutlu, şunları aktardı:

        "Bu süre boyunca 150'ye yakın madalya 25'e yakın kupaya sahip oldum. Bunlar da manevi olarak beni daha güçlü hissettiriyor. Milli takıma girmek ve başka ülkelerde kendi bayrağımızı dalgalandırıyor olmak beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bundan sonra da inşallah tekrar milli takıma girip yine aynı şekilde bayrağımızı başka ülkelerde de dalgalandırmayı hedefliyorum. 19 Nisan'da İstanbul yarı maratonunda 1 saat 18 dakika koşup Türkler kategorisinde ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. 18-19 Temmuz'da Eskişehir'de yapılacak Masterler Türkiye Şampiyonasında 400-800 metre branşlarında masterler Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyorum."




        - "Herkes spor yapmalı"

        Diyarbakır'da caddelerde, parklarda ve yollarda antrenman yaptığını, çevresindekilerin kendisini "koşan kız" olarak adlandırdığını belirten Mutlu, "Birilerinin böyle bu şekilde beni tanıyor olması güzel. Bana gurur veriyor. Genç kızlarımız, kadınlarımız herkes spor yapmalı. Dışarı çıkıp yürüyüş yapmanın maliyeti de yok, evden çıktığı, yürüyüş ve spor yaptığı zaman insan gerçekten mutluluk hormonu salgılıyor. Kendileri için yapabilecekleri en iyi şey vücutlarına yapabilecekleri yatırım. O yüzden herkes spor yapmalı. Bir kadın ve anne olarak 25 yıla yaklaşık 150 madalya, 25 kupa sığdırdım. Bütün kadınlarımız, genç kızlarımız onlar da yapabilir. Olmayacak şey değil. Önemli olan adım atmak, azmetmek, disiplinli bir şekilde yapmak. Önemli olan bir adımı atmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        8 Mart öncesi çiçekçilerde yoğun hazırlık
        8 Mart öncesi çiçekçilerde yoğun hazırlık
        2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında tutuklu sanık kalmadı
        2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında tutuklu sanık kalmadı
        Abartı egzoz kullandığı için polisten kaçan sürücüye 'Dur' ihtarına uymamak...
        Abartı egzoz kullandığı için polisten kaçan sürücüye 'Dur' ihtarına uymamak...
        O kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza 16...
        O kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza 16...
        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira cez...
        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira cez...
        Zeminde kayma olduğu iddiasıyla 8 katlı bina tahliye edildi
        Zeminde kayma olduğu iddiasıyla 8 katlı bina tahliye edildi