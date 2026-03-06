Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 08:00
        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.


        Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin lira olan "abartı egzoz" bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü Y.C.B. motosikletiyle kaçmaya başladı.

        Sürücü yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

        Yapılan incelemede Y.C.B'nin aday sürücü olduğu belirlendi.

        Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira ceza kesildi.

        Ekipler, kural ihlalleri nedeniyle sürücünün belgesini daimi olarak iptal etti, 60 gün süreyle trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

