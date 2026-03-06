Canlı
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da 8 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edild.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 01:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 8 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edild.

        Mevlana Halit Mahallesi'nde 8 katlı bir binada oturan bazı kişiler, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.


        Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.

        Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

