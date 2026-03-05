Diyarbakır'da bahçe duvarına çarpan servis minibüsündeki 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da işçileri taşıyan servis minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAS 700 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

