        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bahçe duvarına çarpan servis minibüsündeki 10 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da işçileri taşıyan servis minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAS 700 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

