Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar'dan özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Diyarbakır 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar'dan özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Yaşar, yaptığı açıklamada, özel hastanelerde görev yapan eczacıların ekonomik olarak hak ettikleri değeri alamadığını belirtti.

        Eczacıların yasal ücretlerin çok altında çalıştırıldığı ve mevcut koşulların sürdürülemez hale geldiği dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

        "Türk Eczacılar Birliği tarafından her yıl belirlenen yasal ücretlerin çok altında hizmet vermeye çalıştırılmaktadırlar. Bu meslektaşlarımız, hastanelerdeki tüm ilaç ve sarf malzemelerinin alınmasını, depolanmasını ve miat takiplerini yaparak her yıl kurumlarını milyonlarca lira kara geçiriyorlar. Eczacılar, stratejik personel konumundadır. Yani eczacı olmazsa bir özel hastane, herhangi bir hastaya ne bir enjeksiyon yapabilir ne de bir serum tedavisi uygulayabilir. Yatan hasta bölümleri ve ilaç-eczacılık hizmetleri kapanmak zorunda kalır. Artık bu ücretlerle bir eczacının ekonomik olarak yaşaması mümkün değildir. Yaptıkları işlerin ve sorumlulukların fazla ve kritik olduğu göz önüne alındığında, bu şekilde bir çalışma ortamının sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Sağlık sisteminin en vazgeçilmez unsuru olan eczacılarımızın sesine kulak verilmesini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama
        Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama
        Deprem Haftası'nda öğrencilere afet tatbikatı
        Deprem Haftası'nda öğrencilere afet tatbikatı
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi
        Diyarbakır'da deprem konutları kuraları bugün yapılacak
        Diyarbakır'da deprem konutları kuraları bugün yapılacak
        Diyarbakır'da iki kardeş bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile...
        Diyarbakır'da iki kardeş bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile...