Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Giriş: 05.03.2026 - 15:31
        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ile HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde 1033 emekçinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işine son verildiğini söyledi.

        Emekçilerin ivedi bir şekilde işlerine geri dönmelerini, kazanılmış haklarının tamamının bir an önce ödenmesini talep ettiklerini belirten Dinç, şöyle konuştu:

        "Emekçi arkadaşlarımızın ekmeği elinden alınmış ve çaresiz bir yola sürüklenmişlerdir. Yaklaşık 615 gün aralıksız bir şekilde devam eden eylem çadırımızda emekçi arkadaşlarımızın işe iadeleri konusunda girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz. Bütün bu haksız ve hukuksuzluğa rağmen HAK-İş ve Hizmet-İş Sendikamız her daim emekçiden yana tavır almıştır. Bundan sonra da emekçinin yanında durmaya devam edeceğiz."

