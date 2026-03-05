Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi

        Diyarbakır'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:19
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi

        Diyarbakır'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) koordinesinde Diyarbakır Spor Lisesinde 355 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçekleştirildi.


        Tatbikatta farklı kurumların ekipleri koordineli şekilde görev alarak olası bir afet durumunda yapılması gereken müdahaleleri uygulamalı olarak sergiledi.


        Çalışmada, 5 itfaiye, 8 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 29 MEB AKUB, 8 UMKE, 6 AFAD personeli görev aldı.

        Tatbikat uygulamasından önce lise öğrencilerine, başta deprem olmak üzere afet durumlarında neler yapılması gerektiğine ilişkin üç ayrı ekip tarafından üç farklı sınıfta bilgilendirme yapıldı.


        Ekiplerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşadıkları deneyimleri de aktardığı eğitimde öğrenciler, afetlerle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

        Teorik eğitimlerin ardından tatbikat kapsamında senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlandı.


        Ekipler tarafından enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması, ilk yardım müdahalesi yapılması ve güvenli alanlara sevk edilmesi gibi çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

        Tatbikatla öğrencilerde afet bilincinin açığa çıkmasına katkı sunulurken, kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesi de hedeflendi.



