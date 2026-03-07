Diyarbakır'da eşini öldürdüğü iddia edilen koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da geçen yıl eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart 2025'te merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde Dilan A'nın tabanca ile öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi Abdulvahap A. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanığın İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı, bu evlilikten 4 çocuklarının olduğu ve 10 yıldır İstanbul'da ikamet ettikleri belirtildi.



Öldürme olayından önce maktulün sanık ile yaşadıkları sorunlardan kaynaklı, çocuklarını da alarak Diyarbakır'a geldiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Maktul yeğeninin evine sığınmış, sanık maktulün arkasından İstanbul'dan Diyarbakır'a gelmiştir. Birkaç gün sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle ve maktulün sanığa bundan sonra Diyarbakır'da çocuklarıyla yaşayacağını şart koşmasıyla maktul ile sanık barışmıştır. Daha sonra İstanbul’a giden sanık, olaydan 15 gün önce tekrar Diyarbakır’a gelmiştir. Evde tartıştığı eşini kendisine ait tabancayla öldüren sanık, ardından evden çıkarak yakınlarını arayıp eşinin intihar ettiğini söylemiştir."





Bilgi sahibi sıfatıyla maktulün tüm akrabalarının beyanlarının da alındığı belirtilen iddianamede, ifadelerde maktulün sanık ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Diyarbakır'a çocuklarıyla geldiğini ve eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledikleri bildirildi.



İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:



"Sanık, her ne kadar eşinin intihar ettiğini iddia etse de kendisine ait tabancanın nerede olduğunu bilmemesinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım talebinde bulunmak yerine amcasının oğlunu aramasının ve çocuğunu intihar eden annesinin yanında bırakıp valizleriyle beraber evden apar topar çıkmasının ve olaydan yaklaşık 2 saat sonra emniyete gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirlenmiştir. Sanık, resmi nikahlı eşi olan Dilan A'ya ateş edip öldürmek suretiyle hakkında isnat edilen 'kasten öldürme' suçunu işlediği hususunda kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılarak, cezalandırılması yönünde karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."



- İstenilen ceza



İddianamede, eşi Dilan A'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanık Abdulvahap A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

