        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 07.03.2026 - 22:14
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Berkay Erdemir, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Dia Saba (Dk. 62 Hasani), Diagne, Dimitrov (Dk. 46 Afena-Gyan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Daniel Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan)

        Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir), Martynov, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 76 Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 Topalli), Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

        Gol: Dk. 63 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kart: Dk. 23 Sertan Taşqın (Serikspor)





        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

