        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanması amacıyla 2-8 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 48 tabanca, 28 av tüfeği, 1736 çeşitli çaplarda mühimmat ve 75 şarjör ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

