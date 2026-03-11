Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Vali Zorluoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 11.03.2026 - 14:16
        Zorluoğlu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı, sadece bir şiir ya da bir marş değil milletimizin en çetin günlerde ortaya koyduğu imanın, cesaretin, fedakarlığın ve bağımsızlık iradesinin mısralara bürünmüş halidir. Akif'in 'Korkma' hitabıyla başlayan bu eşsiz eser, aziz milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve hür yaşama iradesinden hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan eden sarsılmaz bir duruştur. Her kıtasıyla yüreklere cesaret veren, vatan sevgisini diri tutan İstiklal Marşı'mız bugün de milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biri olmayı sürdürmektedir. Mehmet Akif Ersoy ise yalnızca büyük bir şair değil milli mücadelenin vicdanı, milletimizin ortak hafızası ve yüksek ahlakının timsalidir. Onun, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duası, bağımsızlığın hangi ağır bedellerle kazanıldığını hatırlatan tarihi bir ikazdır. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası doğru anlamak, korumak ve gelecek nesillere aynı şuurla aktarmaktır."


        Bugün bölgede hemen yanı başlarında gerilimlerin tırmandığı, savaşın ve istikrarsızlığın toplumlar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçtiklerini belirten Zorluoğlu, şunları aktardı:


        "Böylesi zamanlarda milletçe birlik içinde olmak, kardeşlik hukukunu güçlendirmek ve ortak değerler etrafında kenetlenmek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Diyarbakır'ımız da köklü tarihi, kardeşlik iklimi ve birlikte yaşama kültürüyle milli birlik ve beraberliğimiz açısından müstesna bir yere sahiptir. Kadim medeniyetlerin, kardeşliğin ve birlikte yaşama kültürünün şehri Diyarbakır'ımız, tarih boyunca milletimizin ortak kaderine omuz vermiş, milli mücadelenin ve milli birliğin sarsılmaz bir parçası olmuştur. Surları, mukaddes mekanları ve köklü toplumsal hafızasıyla bu şehir, dün olduğu gibi bugün de vatanına, bayrağına ve istiklaline bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın İstiklal Marşı'mızın taşıdığı ruhu iyi kavramasını; bağımsızlığımızın kıymetini, birliğimizin gücünü ve ortak değerlerimizin anlamını aynı şuurla geleceğe taşımasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal şairimiz Ersoy'u, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Rabbim, milletimizin birliğini daim, devletimizi kaim, istiklalimizi ebedi eylesin."

