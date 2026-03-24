        Diyarbakır'da günlük petrol üretiminin 20 bin varile çıkarılması hedefleniyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da günlük yaklaşık 15 bin varil olan petrol üretimini bu yıl yapılacak yeni sondaj çalışmaları ve açılacak kuyularla artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olan Diyarbakır'da 1961 yılında başlayan üretim, 65 yıldır devam ediyor.

        Kentte günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapılırken, bu yıl açılması planlanan kuyular ile bu üretimin 20 bin varile ulaşması hedefleniyor.

        -⁠ ⁠"2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız"

        TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, AA muhabirine, TPAO'nun kurulmasının ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol faaliyetlerinin başladığını söyledi.

        Ergin, Diyarbakır'da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığını anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapıldığını belirtti.


        Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:


        "Enerjide tam bağımsızlık hedefine yönelik yapılan çalışmalarla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip ürettiğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük faydası bulunmaktadır. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır'daki üretim Türkiye'nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor."

        Ergin, büyük bir sondaj ve petrol arama hamlesi içerisinde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önemli miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bin varile yaklaşacağını düşünüyoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye ekonomik katkıda bulunmaktayız. İstihdama, ticarete ve ekonominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız."

        Diyarbakır'da petrol üretiminin yıllar içinde artarak sürdüğünü dile getiren Ergin, yapılacak yeni yatırımlarla kentin üretim kapasitesinin daha da yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.

        Ergin, kentin petrol üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını anlatarak, "Diyarbakır'da 1961'de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hızlanarak devam etmiştir. Bu faaliyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır'ın petrol anlamında adını duyuran bir il olması da sağlanmıştır. Özellikle 2026 yılında yapacağımız yatırımlar, açacağımız kuyular ve yeni girişimlerle Diyarbakır'ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

        Benzer Haberler

        AFAD'dan Diyarbakır'daki imamlara camilerde "afetler öncesi hazırlık" eğiti...
        AFAD'dan Diyarbakır'daki imamlara camilerde "afetler öncesi hazırlık" eğiti...
        Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığa verilen hapis cezasının...
        Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığa verilen hapis cezasının...
        Diyarbakır'da öğrenciler, emekli öğretmenleri unutmadı
        Diyarbakır'da öğrenciler, emekli öğretmenleri unutmadı
        'Diyarbakır'da 3 günlük yağmurun yarısı nisanda yağarsa bitki kurtulur, çif...
        'Diyarbakır'da 3 günlük yağmurun yarısı nisanda yağarsa bitki kurtulur, çif...
        Yüksek voltajlı şarj aletleri telefonlara zarar veriyor
        Yüksek voltajlı şarj aletleri telefonlara zarar veriyor
        Nevruz'da teröristlerin fotoğraflarını taşıyan 6 kişi gözaltına alındı
        Nevruz'da teröristlerin fotoğraflarını taşıyan 6 kişi gözaltına alındı