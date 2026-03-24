Diyarbakır'da günlük petrol üretiminin 20 bin varile çıkarılması hedefleniyor

ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da günlük yaklaşık 15 bin varil olan petrol üretimini bu yıl yapılacak yeni sondaj çalışmaları ve açılacak kuyularla artırmayı hedefliyor.



Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olan Diyarbakır'da 1961 yılında başlayan üretim, 65 yıldır devam ediyor.



Kentte günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapılırken, bu yıl açılması planlanan kuyular ile bu üretimin 20 bin varile ulaşması hedefleniyor.



-⁠ ⁠"2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız"



TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, AA muhabirine, TPAO'nun kurulmasının ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol faaliyetlerinin başladığını söyledi.



Ergin, Diyarbakır'da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığını anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapıldığını belirtti.





Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:





"Enerjide tam bağımsızlık hedefine yönelik yapılan çalışmalarla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip ürettiğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük faydası bulunmaktadır. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır'daki üretim Türkiye'nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor."



Ergin, büyük bir sondaj ve petrol arama hamlesi içerisinde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önemli miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bin varile yaklaşacağını düşünüyoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye ekonomik katkıda bulunmaktayız. İstihdama, ticarete ve ekonominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız."



Diyarbakır'da petrol üretiminin yıllar içinde artarak sürdüğünü dile getiren Ergin, yapılacak yeni yatırımlarla kentin üretim kapasitesinin daha da yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.



Ergin, kentin petrol üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını anlatarak, "Diyarbakır'da 1961'de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hızlanarak devam etmiştir. Bu faaliyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır'ın petrol anlamında adını duyuran bir il olması da sağlanmıştır. Özellikle 2026 yılında yapacağımız yatırımlar, açacağımız kuyular ve yeni girişimlerle Diyarbakır'ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

