        AFAD'dan Diyarbakır'daki imamlara camilerde "afetler öncesi hazırlık" eğitimi

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, imamları camilerde olası afetlere karşı hazırlık konusunda bilinçlendiriyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        AFAD'dan Diyarbakır'daki imamlara camilerde "afetler öncesi hazırlık" eğitimi

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, imamları camilerde olası afetlere karşı hazırlık konusunda bilinçlendiriyor.


        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğünce afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yediden yetmişe her yaştan kişiye ulaşılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Akademisyenlerden muhtarlara, çocuklardan kadınlara kadar başlatılan eğitim seferberliğine imamlar da katıldı.

        İmamlar aracılığıyla kırsaldaki cami cemaatine ulaşıp daha çok vatandaşı olası afetlere hazır hale getirmek isteyen ekiplerin ilk durağı Eğil ilçesi oldu.

        AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki Kemal Celal Polat Camisi'nde düzenlenen eğitime katılan yaklaşık 70 imama, "deprem anında yapılması gerekenler", "toplanma merkezlerinin tespiti", "deprem anında panik ve kriz yönetimi" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        - "İmamlar günün 5 vakti afetlere ilişkin bilgilendirmede bulunabilir"

        AFAD İl Müdürlüğünde eğitmen Mustafa Karakaş, AA muhabirine, afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Özellikle okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, müftülüklerde verdikleri eğitimlerde afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Karakaş, imamlara yönelik eğitim programında ilk olarak Eğil ilçesini ziyaret ettiklerini belirtti.

        İmamlara afetlere hazırlık noktasında bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Karakaş, "Onlardan isteğimiz, kendilerine aktardıklarımızı vatandaşlara aktarmaları. Nihayetinde biz bir kişiye ulaşınca onlar 50-100 kişiye ulaşıyor. İmamlarımızı seçmemizdeki gayemiz, imamlar günün 5 vakti camide namazdan sonra yaptıkları sohbetlerde afetlere ilişkin bilgilendirmede bulunabilir. Cemaat de imamlardan aldığı bu bilgileri evine, mahallesine, komşusuna aktarabilir." dedi.

        Karakaş, "uygulama", "gönüllülük" ve "bilinçlendirme" eğitimleri başta olmak üzere farklı birçok kulvarlarda devam eden eğitim programlarının yanı sıra imamlara verilen eğitimler için de onlarca personelin sahada görev yaptığını belirterek, tüm ilçelerde imamlara yönelik eğitimlerin süreceğini kaydetti.

        - "İmamlarımız aldığı bu bilgileri vatandaşlara aktaracak"

        Eğitime katılan Eğil İlçe Müftüsü Cüneyit Acar, bilgilendirme çalışmasının çok faydalı geçtiğini belirtti.

        Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok afetin yaşanabildiği bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Acar, "Şunu da bilmeliyiz her afetin bir önlemi var. O da güzel bir eğitim ve o eğitimin gereklerini yerine getirmektir. İmamlarımız günün 5 vaktinde, cenazelerde, diğer merasimlerde vatandaşlarla iç içeler. İmamlarımız aldığı bu bilgileri vatandaşlara aktaracak. Ayette de geçiyor, 'Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.' (Maide Suresi 32. ayet). Bu da büyük bir fazilet ve sevaptır." diye konuştu.

        Acar, eğitim programına katılan Eğil ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki yaklaşık 70 imamın bundan sonra cami sohbetlerinde afet farkındalık eğitimlerinden öğrendikleri bilgileri vatandaşlara aktaracağını söyledi.

        İlçe sakinlerinden Zülküf Yıldırım (49), cami imamı tarafından kendilerine afetlere hazırlık konusunda bilgilendirme yapıldığını anlatarak, "Ülkemiz deprem ülkesi. AFAD tarafından yapılan bu çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Allah razı olsun hocamız da bize eğitim verdi. Bu anlamda cemaatin bilinçlendirilmesi yerinde bir çalışma oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

