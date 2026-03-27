Diyarbakır'da bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.